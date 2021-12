San Lucido, scontro tra due auto sulla Statale 107: una persona ferita

CELICO (CS) – Il Sindaco di Celico, Mattia Lettieri, come altri suoi colleghi del territorio, dopo avere appreso la notizia, da alcuni organi di stampa, che Anas ha deciso di costruire un ponte parallelo al Viadotto Cannavino e poi effettuare la demolizione della vecchia struttura, ha sottolineato come una decisione del genere andava presa di concerto con gli amministratori del territorio, tant’è che insieme agli altri sindaci della Presila ha chiesto un tavolo in Prefettura, alla presenza di Anas, per concordare una serie di misure in vista della realizzazione della nuova opera.

“Quella di un nuovo viadotto è una notizia che accogliamo positivamente – ha spiegato alla nostra redazione Lettieri – ma effettivamente vorremmo delle delucidazioni in merito. Non abbiamo avuto modo di vedere il progetto, non sappiamo le tempistiche e soprattutto che fine farà l’attuale ponte Cannavino, senza dimenticare le ricadute sul territorio e i disagi della popolazione se la vecchia struttura sarà demolita. Con Anas abbiamo avuto dei contatti ma ancora nulla di formale”.