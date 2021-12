Revocata la zona arancione, Luzzi torna in zona gialla “mantenere alta l’attenzione”

LUZZI (CS) – Il comune di Luzzi torna nella zona con minori restrizioni dopo una decina di giorni passati in zona arancione a causa dell’elevato numero di contagi da covid-19. A darne comunicazione una nota dell’amministrazione Comunale che spiega come “la Presidenza della Regione Calabria ha accolto la proposta, formulata dal Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Cosenza, di revoca di zona arancione per il Comune di Luzzi. Nel Comune del cosentino, dunque, tornano ad applicarsi le disposizioni valide per tutto il territorio regionale, fissate nell’Ordinanza del Ministro della Salute del 10 dicembre 2021 e tutte le disposizioni nazionali e regionali connesse. Nella nota della Regione si raccomanda di mantenere alto il livello di attenzione, soprattutto per la fascia dei soggetti fragili o non immunizzati, anche alla luce degli elevati valori dell’incidenza settimanale per 100.000 abitanti, registrata nell’ultima settimana nel territorio della provincia.

“La discesa del trend dei contagi degli ultimi 10 giorni dimostra, ancora una volta, se mai ce ne fosse bisogno, che la nostra è una comunità responsabile e matura” spiega ancora l’Ente che raccomanda ai cittadini di “non abbassare assolutamente la guardia. Con l’avvicinarsi delle festività natalizie saranno numerose le occasioni di convivialità con i propri familiari e con gli amici, pertanto sarà fondamentale, per evitare che la situazione peggiori nuovamente, vivere questi momenti tanto agognati con le giuste e doverose attenzioni, senza rinunciare all’affetto delle persone care e alla loro compagnia. Ribadiamo quanto sia importante proseguire con una massiccia campagna di vaccinazione anche nel nostro territorio, quanto sia altrettanto indispensabile indossare la mascherina e quanto sia fondamentale evitare assembramenti selvaggi e qualsiasi contesto che possa portare questo maledetto virus a proliferare facilmente”.