Presidente della Provincia e sindaco di Aiello, Iacucci decade da entrambe le cariche

PRAIA A MARE (CS) – L’aumento dei contagi preoccupa i comuni del cosentino. Poco fa il sindaco di Praia a Mare, Antonio Praticò, ha ordinato la “sospensione delle sole attività didattiche, fatta eccezione per gli uffici amministrativi e di segreteria – si legge nel documento -, a far data dal 22/12/2021 e fino al 06/01/2022, con ripresa delle attività didattiche dal 07/01/2022″ in riferimento alle scuole d’infanzia e alle scuole medie presenti sul territorio comunale.

Gli interventi di sanificazione verranno effettuati “nell’ Istituto Comprensivo Statale di Praia a Mare e più precisamente scuola dell’infanzia di via della Foresta, scuola dell’infanzia e primaria di via Manzoni, scuola dell’ infanzia e primaria di via Galilei, scuola primaria e secondaria di I grado di via Marco Polo al fine di procedere agli interventi di sanificazione di plessi a cura e onere dello stesso Istituto Comprensivo Statale”.

“Troppi contagi dovuti ai soggetti non vaccinati”

“Si continua a registrare purtroppo un aumento della curva dei contagi nel territorio del Comune di Praia a Mare, dovuto, soprattutto, a soggetti non vaccinati, con diffusione del Virus Covid-19 anche tra i bambini della scuola elementare”, scrive il sindaco Praticò in una comunicazione alla cittadinanza.

“Si rinnova l’invito, alla luce dei nuovi contagi, a tutta la cittadinanza ad aderire alla campagna vaccinale contro il virus Covid-19 – conclude – e ad assumere comportamenti prudenti, mantenendo le distanze interpersonali e utilizzando i dispositivi di protezione individuale, al fine di evitare l’emissione dei conseguenti provvedimenti restrittivi”.