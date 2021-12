Basta Vittime sulla SS106: “una rinnovata visione di territorio è possibile”

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – L’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”, il Comitato “Magna Graecia” e l’Associazione “Corigliano-Rossano Futura” organizzano, per lunedì 10 gennaio dalle ore 17:30 alla Sala Rossa del Palazzo San Bernardino a Corigliano-Rossano l’iniziativa dal titolo: “Una nuova S.S.106 in una rinnovata visione di territorio è possibile: basta solo volerlo”.

“Il nuovo asse di collegamento tra Sibari e Roseto Capo Spulico (Megalotto 3) – si legge in un nota dell’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” – in corso di costruzione è l’esempio emblematico di quanto sia concretamente possibile realizzare nuovi tratti ammodernati della Statale 106. L’iniziativa, a partire da un caso reale ormai sotto gli occhi di tutti, ha l’intenzione di evidenziare quali sono le complessità legate al processo di ammodernamento della, famigerata e tristemente nota, “strada della morte” al fine di pervenire ad una proposta concreta e reale per il territorio a Sud di Sibari compreso tra le aree urbane di Corigliano-Rossano e Crotone. Il tutto per favorire un tracciato stradale armonico, condiviso e funzionale a tutto l’ambito dell’Arco Jonico e di facile e coerente raccordo con il Capoluogo di Regione. Scopo dell’iniziativa, – conclude la nota – è la volontà di dar vita ad un dibattito aperto, il più plurale possibile, da cui poi si auspica possa nascere un documento condiviso ed inclusivo”.

Alla manifestazione di pubblico dibattito sono stati invitati il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, l’Amministratore di Anas Spa, gli Eurodeputati calabresi, la Rappresentanza parlamentare calabrese, i Consiglieri regionali, il Presidente della Giunta regionale, i Presidenti delle Province di Cosenza e Crotone ed i sindaci dei Comuni di Cassano allo Jonio, Corigliano-Rossano, Crosia, Calopezzati, Pietrapaola, Mandatoriccio, Scala Coeli, Cariati, Crucoli, Cirò, Cirò Marina, Strongoli, Melissa, Rocca di Neto, Crotone ed Isola di Capo Rizzuto, nonché gli Amministratori delle Comunità dell’Area interna compresa tra le valli del Trionto e quella del Neto, insieme ai Presidenti delle Camere di Commercio, Confcommercio, Confesercenti, Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Confindustria, Uil, CGIL, Cisl delle Province di Cosenza e Crotone.