Mormanno, Edifici pubblici: dalla Regione arrivano 333mila euro

MORMANNO (CS) – “Un comune green che guarda al risparmio energetico come strategia per abbattere i costi, creare minor inquinamento e offrire maggiore fruibilità per tutti i cittadini”. Mormanno ha ricevuto la comunicazione, dalla Regione Calabria, di essere stata assegnataria di un finanziamento di 333mila euro per efficientare gli edifici pubblici.

All’interno dell’ambito della strategia Regionale per le aree interne (SRAI) la Regione Calabria con decreto ha finanziato al Comune di Mormanno il progetto di efficientamento energetico della Casa delle Culture – Ex Giudice di Pace – Biblioteca Comunale.

“Un altro risultato importante – ha dichiarato il sindaco, Giuseppe Regina – che va nella direzione della tutela e salvaguardia del patrimonio pubblico con maggior risparmio di energia, minori costi, minore inquinamento e maggiore fruibilità per tutti i cittadini”.