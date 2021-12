Covid, a Cetraro il sindaco chiude le scuole per sanificazione - QuiCosenza.it

Lattarico – Parola d’ordine: vaccinare“. Non ha perso tempo e soprattutto inventiva la sindaca di Lattarico Antonella Blandi che ha allestito, insieme agli stand di cibo e addobbi, una postazione per la somministrazione del vaccino pet tutti, ma soprattutto per i bambini. “C’è ancora molta indecisione tra i genitori – ha commentato la prima cittadina – ma contiamo di ricevere un grosso numero di adesioni nei prossimi giorni“. Tra animazione, prodotti tipici e persino una banda in casacca natalizia, si è in cerca di quella normalità ancora difficile da ristabilire completamente. “Non bisogna avere paura – ha proseguito la Blandi – i vaccini sono sicuri. Fate e fatevi un regalo”.