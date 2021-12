Mendicino: punta il coltello alla gola della compagna, arrestato trentottenne

CASSANO ALLO IONIO (CS) – “Con grande entusiasmo, recita una comunicazione del governo cittadino, stavamo programmando le attività per questo periodo di festa, ma a causa dell’incremento dei contagi e delle misure sempre più stringenti che si stanno assumendo a livello regionale e nazionale, riteniamo sia giusto essere prudenti”. Con un post sulla pagina del Comune di Cassano, il sindaco ricorda che “la Calabria è zona gialla da lunedì scorso. Era nostra intenzione ripetere la bellissima festa del Capodanno in piazza fatta nel 2019, che ha portato il nostro comune al centro dell’attenzione dell’intera regione, ma in questo particolare momento la nostra priorità deve essere la salute di tutti i cittadini”.

“Abbiamo riflettuto molto e, tutti insieme – è scritto nel post – abbiamo deciso di non fare alcun evento il 31 dicembre. Il momento non ci consente di rischiare e bisogna evitare pericolosi assembramenti. Le risorse finanziarie che avevamo pensato di destinare alle manifestazioni di fine anno, riferiscono gli amministratori locali, saranno utilizzate per la programmazione degli eventi che vorremmo realizzare per la prossima primavera/estate, fiduciosi che la situazione sino ad allora sarà più propizia e che, tutti insieme, potremo tornare a vivere momenti di festa senza preoccupazioni. Cercheremo comunque di offrire, soprattutto ai più piccoli, momenti di festa e di svago in assoluta sicurezza e nel pieno rispetto delle misure di distanziamento sociale anti-Covid, come l’iniziativa “Babbo Natale in drive-in”, “Babbo Natale in vespa” e “E’ arrivata la Befana”, nonché una serata a teatro “Per amore dei ragazzi speciali”, con un ospite straordinario, che ci auguriamo possa regalarci tanti sorrisi”. Il sindaco e la giunta comunale, infine, hanno rivolto un invito a tutti, in questo periodo di festa, richiamandoli al senso di responsabilità. “E’ giusto stare insieme alle persone a noi care, ma per la tutela della nostra e della loro salute, facciamolo con attenzione e consapevolezza”.