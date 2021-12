Corigliano Rossano, travolte da un’auto mentre vanno a scuola

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – La comunicazione è arrivata dalla società Ekrò, aggiudicataria del servizio di gestione, con una nota inviata il 14 dicembre scorso. La stessa Ekrò, con successiva lettera inviata, tra gli altri, alla Regione Calabria, al Prefetto di Cosenza, all’ATO di Cosenza, alla Procura della Repubblica, e a tutti i Sindaci dell’Ambito della Sibaritide, comunica altresì che da lunedì 20 dicembre sospenderà i conferimenti e ogni attività, qualora non vengano individuate le giuste soluzioni alle problematiche poste. Insomma, una situazione a dir poco esplosiva.

La FP CGIL Comprensoriale ha chiesto un incontro urgente per risolvere le questioni sollevate perchè “il territorio non può permettersi, in questo particolare momento di festività, alcuna sospensione del servizio di conferimento dei rifiuti che devono essere trattati. Allo stesso tempo, non si può permettere che 18 lavoratori vengano raggiunti da un preavviso di licenziamento, che sarà operativo già con inizio anno nuovo, se nulla cambia”.

Per questo motivo il sindacato chiede un incontro urgente a tutti i soggetti interessati, a partire dall’ATO di Cosenza, cui spetta il compito di gestire il servizio, e al sindaco di Corigliano-Rossano, che, oltre alle strade piene di rifiuti, potrebbe trovarsi anche con problemi di percorrenza sulla viabilità comunale in corrispondenza dell’Impianto di Bucita, in conseguenza del fermo delle attività.

Inoltre sono state annunciate clamorose forme di protesta davanti alla sede dell’Impianto di Bucita, perché “non possiamo consentire che i lavoratori, che da anni prestano un servizio eccellente per la comunità, possano essere licenziati da un momento all’altro, senza che si provi almeno ad individuare soluzioni idonee a garantire la continuità del servizio stesso, e quindi le attività lavorative da parte dei 18 dipendenti”.