Giro d’Italia, rinviato il consiglio “Diamante-Potenza” per il gemellaggio

COSENZA – Sono 56.205 i posti disponibili in Italia per i giovani tra i 18 e 28 anni che intendono diventare operatori volontari di servizio civile. Fino alle ore 14 di mercoledì 26 gennaio 2022 è possibile presentare domanda di partecipazione ad uno dei 2.818 progetti che si realizzeranno tra il 2022 e il 2023 su tutto il territorio nazionale e all’estero. I progetti hanno durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi.

Il CSV Cosenza mette a disposizione, in totale, 368 posti, 364 per il bando ordinario nell’ambito del programma “Generatività sociale 2.0” e 4 per il servizio civile digitale per il progetto “Basta un click! Cittadinanza digitale per comunità competenti e coese” del programma “Servizio Civile Digitale – Digitale: cardiotonico sociale” con capofila il CSV Lazio. Il programma “Generatività sociale 2.0” comprende sei progetti (Wonder, A spasso con Daisy, Carpe Diem, Patch Adams, Rete Solidale 2022 e Terra Madre) che coinvolgono 70 enti di terzo settore e che saranno attuati in 81 sedi di 31 comuni della provincia di Cosenza.