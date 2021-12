Schiavonea, beccato a spacciare: arrestato pusher 29enne

LUZZI (CS) – A Luzzi, in provincia di Cosenza, si svolgerà dai prossimi 17 e 19 dicembre, la II edizione di Weekend in white, all’interno del quale si discuterà anche di destination wedding, fenomeno che coinvolge sempre più i italiani all’estero che, grazie al desiderio di ripercorrere i passi dei propri genitori, nonni e antenati, decidono di partire per conoscere le proprie origini fino a scegliere in quelle mete la location perfetta per il giorno del matrimonio.

Sonia Ferrari – Docente Unical Marketing Territoriale e Danilo Di Marco – Wedding Planner spiegano ai nostri microfoni l’andamento di un settore in forte crescita in Calabria