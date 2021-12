Restyling della stazione di Scalea per 3,5 mln di euro

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Risalgono e scendono con gli sci ai piedi, gli amanti dello sci e degli sport invernali che da oggi possono tornare ad utilizzare gli impianti di risalita di Monte Curcio, a Camigliatello Silano. L’Arsac infatti ha ottenuto la proroga a riaprire gli impianti che sono tornati attivi. La località di Spezzano della Sila solo oggi fa registrare un numero notevole di visitatori grazie anche alla neve che è caduta copiosa negli ultimi giorni. Le previsioni per le feste natalizie sono incoraggianti anche alla luce della quarta ondata, che vede presenti le forze dell’ordine a presidiare il territorio al fine di far rispettare le misure anti contagio.

Gli albergatori, i ristoratori e i commercianti sono ottimisti così come il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto: “riaprono gli impianti sciistici di Camigliatello Silano, chiusi agli appassionati da marzo del 2020. Un bel segnale di fiducia per un settore, quello degli sport invernali, che durante la pandemia ha sofferto più di altri la stagione dei lockdown; un graduale ritorno alla normalità anche per questo comparto, strategico per il turismo nella nostra Regione”.

“Il mio governo – aggiunge – ha lavorato da subito per raggiungere questo risultato, e in queste settimane abbiamo agito con determinazione per avere dall’Ustif – l’ufficio speciale trasporti a impianti fissi del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili – le autorizzazioni necessarie alla ripartenza. Ringrazio, per il prezioso lavoro, gli assessori Orsomarso e Gallo, il management dell’Arsac, e le Ferrovie della Calabria. Il prossimo traguardo, che speriamo di poter annunciare a giorni, sarà il via libera agli impianti sciistici di Lorica: siamo impegnati affinché la riapertura possa avvenire subito dopo il Natale”. Gli impianti di Camigliatello saranno aperti con orario 9.00-16.10 (QUI le informazioni)

Video di Dario Rondinella