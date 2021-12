Saracena, approvato progetto per il recupero dell’ex convento dei cappuccini

SCALEA (CS) – La stazione ferroviaria di Scalea-S. Domenica Talao sarà completamente ristrutturata perché inserita nel Piano Pluriennale di Investimenti di RFI denominato “Easy and Smart Station”. Il Direttore commerciale di RFI, dalla sede centrale, ha risposto all’istanza dell’Unione delle Associazione della Riviera dei Cedri e del Pollino circa i lavori di restyling del principale scalo ferroviario dell’Alto Tirreno Cosentino.

il progetto prevede la riqualificazione dell'intero complesso di stazione dal punto di vista architettonico, infrastrutturale e tecnologico, grazie alla realizzazioni di tutte le opere necessarie a rendere i luoghi completamente accessibili ai viaggiatori. Il fine ultimo è quello di migliorare ulteriormente la fruibilità dei servizi offerti in questa stazione, dove già attualmente sono state abbattute la maggior parte delle barriere architettoniche. Preme rassicurare – specifica il Direttore – che trovano piena soddisfazione tutti i punti segnalati a suo tempo dall'Unione delle Associazioni. Gli ambienti interni inoltre saranno completamente ripensati, con una nuova distribuzione degli spazi, della sala d'attesa e dei nuovi servizi igienici. Nell'atrio è stata pensata una parete artistica ovvero un fondale scenografico che consentirà l'apertura verso nuove funzioni della stazione (museali, mostre d'arte ecc…) per la narrazione storico-culturale del luogo. Una nuova opportunità per valorizzare tutto il comprensorio, attraverso un nuovo impatto visivo. Nella missiva indirizzata al coordinatore Ettore Simone Durante, si legge che

É previsto inoltre anche il rifacimento completo dell’impianto di comunicazione e la sostituzione dell’attuale segnaletica con cartellonistica rispondenti ai nuovi standard di ferrovia. I lavori richiedono un impegno finanziario di circa 3,5 milioni e saranno affidati presumibilmente entro il mese di gennaio, appena saranno concessi i fondi necessari per la realizzazione delle opere progettate. Per onestà intellettuale va precisato che questo risultato non si sarebbe potuto raggiungere senza l’impegno dell’ex consigliere regionale Antonio De Caprio, il quale fin dal primo giorno è stato sensibile alla tematica ed intende ringraziare. Egli, congiuntamente alle Associazioni, desidera ringraziare i vertici di RFI con i quali si è interagito, per la loro disponibilità.

“Un’ottima notizia che – sottolineano le Associazioni – intendiamo anzitutto a favore delle fasce più deboli, che magari oggi hanno difficoltà ad usufruire dei mezzi pubblici. Un risultato ottenuto non solo nell’ottica della promozione del turismo ma anche dell’attenzione verso coloro che ogni giorno si servono del treno per motivi di studio, di lavoro o di salute“.