Non si arrestano i contagi in classe, altre scuole chiuse nel Cosentino

MENDICINO (CS) – In ottemperanza a quanto decretato dai Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Comune di Mendicino, guidato dal sindaco Antonio Palermo ha fatto partire da oggi i progetti di pubblica utilità con i percettori di reddito di cittadinanza curati dall’assessore ai servizi sociali Margherita Ricci. “Dopo aver ricevuto una formazione adeguata alle norme vigenti, forniti di vestiario appositamente predisposto e delle nozioni necessarie per le attività da svolgere, già da oggi i percettori del reddito di cittadinanza lavoreranno gratuitamente per la città in attività che che tengono conto delle competenze professionali e delle propensioni emerse nel corso dei colloqui effettuati dalle nostre assistenti sociali” ha dichiarato l’assessore Ricci.

In 34 a lavoro per il Comune di Mendicino

“Saranno, secondo i progetti presentati, 34 le unità lavorative, destinati ad aumentare con coloro i quali verranno inviati al nostro Comune dal Centro per l’Impiego non ancora selezionati. Lavoreranno a supporto delle attività sociali, culturali, della tutela dei beni comuni e formativo-educativo per un totale di otto/dieci ore settimanali”, spiega Ricci. “Il Reddito di Cittadinanza ha rappresentato un contributo importante per combattere i disagi della povertà economica ma l’avvio dei PUC ci permetterà di dare un senso compiuto alla misura per far sì che non rimanga solo mero assistenzialismo” – conclude l’assessore Ricci.

“Tante saranno le azioni in cui li coinvolgeremo”

“Stamattina i primi precettori di RdC abili hanno iniziato le loro attività di pubblica utilità con la pulizia delle villette e dei luoghi pubblici della nostra Città”. Così il sindaco di Mendicino Antonio Palermo annuncia l’arrivo delle nuove unità lavorative. “Tante saranno le azioni in cui li coinvolgeremo da qui ai prossimi mesi e li ringrazio in anticipo per il contributo che daranno, in attesa che ne arrivino molti altri che sta ancora selezionando il centro per l’impiego.

“È un’ottima notizia perché il sostegno socio-economico a chi è più in difficoltà, in attesa di trovare il lavoro vero, non può diventare assistenzialismo ma deve trasformarsi in aiuto alla propria comunità. Di tutto ciò voglio ringraziare vivamente l’Assessore alle Politiche Sociali Margherita Ricci, gli uffici e le nostre assistenti sociali – conclude il sindaco – per aver seguito con pazienza ma con determinazione ognuno dei tanti passaggi previsti dalla legge di questo lungo iter burocratico e amministrativo”.