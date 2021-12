Beneficenza di Natale, a Firmo iniziativa per gli orfanotrofi in Malawi e Albania

FIRMO (CS) – Una intera giornata di beneficenza per Natale, a partire dalle 11, promossa da “I Castriota Associazione di Volontariato” per aiutare i bambini. Il ricavato infatti sarà devoluto ad organizzare le missione in Malawi ed in Albania per gli orfanotrofi. Per i più piccoli, ed anche i più grandi, ci sarà Babbo Natale con i suoi elfi per una foto ricordo e ancora stand con artigiani, floreali, addobbi natalizi e tante cose buone da degustare.

Ad accompagnare la giornata la musica natalizia per le strade, anche con il carillon vivente della banda musicale per i cori natalizi, per far sentire il Natale che ognuno di noi ha nel cuore. Non potevano mancare i mitici Babbi Natale in moto, che rallegreranno grandi e piccini. Perchè Natale significa donare e aiutare chi è meno fortunato.