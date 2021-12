A Diamante l’8^ Edizione del “Gran Galà di Solidarietà Enza Minervino”

CORIGLIANO – ROSSANO (CS) – “Natale in Corigliano Rossano”, sono le tante iniziative pensate dall’amministrazione comunale per le festività natalizie. Il via ieri, 8 dicembre giorno dell’Immacolata, con le “Luci di Natale” che illuminano ed animano le via della città, comprese le periferie. Non solo luci, ma spettacoli, mostre, fumetti e arte. Una rassegna da vivere come una comunità coesa e appassionata. Il programma delle festività natalizie è stato pensato e studiato nei minimi particolari come viatico per valorizzare e far conoscere le tradizioni, i beni storici, culturali e architettonici di Corigliano-Rossano, cercando di raggiungere tutti, giovani e meno giovani come hanno sottolineato l’assessore al Turismo e alla Promozione del Territorio Costantino Argentino e Alessia Alboresi assessore alla cultura.