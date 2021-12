PNRR, Gentile: “priorità per lo sviluppo e la crescita del Tirreno cosentino”

CASTIGLIONE COSENTINO (CS) – Sarà acceso questo pomeriggio il primo albero di Natale fatto interamente di plastica. Lo slogan “3.000 bottiglie diventano un albero” prende spunto dall’immensa quantità di bottiglie di plastica raccolte per la realizzazione dello stesso. Il forte desiderio di creare qualcosa di diverso e di importante non solo dal punto di vista estetico ma soprattutto da quello ambientale ci ha spinto a progettare e studiare insieme un’opera d’arte alta 7 metri per evitare il super inquinamento giornaliero di plastica nei mari, nei boschi e nelle città stesse per strada.

L’iniziativa vede coinvolto l’Istituto Comprensivo Luigi Settino per sensibilizzare i bambini a questo afferente tema portando e spiegando loro la tesi del Riciclo Creativo che con grande impegno hanno riempito i contenitori appositi in poco tempo. La loro gioia e ammirazione nei nostri confronti ha fornito a noi il supporto necessario per attuare qualcosa di unico. Ha partecipato all’iniziativa anche l’R.S.A “La Quiete” di Castiglione Cosentino. Grazie alle grandi quantità quotidiane di bottiglie di plastica e il sostegno dell’intera popolazione Castiglionese, l’iniziativa che accomuna tutti è quello di proteggere l’ambiente, motivo per cui non ci siamo fermati al solo riciclo della plastica bensì anche per l’assemblaggio delle bottiglie abbiamo evitato materiali che potessero rimanere in natura e danneggiarla utilizzando il silicone che non è un rifiuto pericoloso e sebbene non sia biodegradabile, può essere riciclato dopo l’utilizzo.

È un materiale rispettoso in quanto non contiene petrolio, piombo, pvc, tutte sostanze potenzialmente dannose sia per la salute umana sia per l'ambiente. L'albero non prevede l'illuminazione standard ma i LED che consumano in media circa il 70-80% in meno rispetto alle illuminazioni tradizionali. Inoltre il processo di smaltimento delle bottiglie seguirà processi di raccolta precisi e successivo smaltimento ecologico Il nostro obiettivo quindi, da come può evincere dal testo è fondere una bellezza luminosa alta 7 metri con la pulizia, la tutela e la preservazione della nostra terra, così preziosa. Dopo l'accensione dell'albero si continuerà con concerto Natalizio "Christmas Harmony" e ci sarà la degustazione di prodotti e dolci tipici natalizi.