Dilaga il freddo artico. Neve nel cosentino sopra i 900 metri, mareggiate sul Tirreno

COSENZA – Il maltempo continua ad imperversare su tutta la Calabria ed in particolare nel cosentino, dove continuano ad abbattersi temporali, grandinate, rovesci intensi e forti raffiche di vento, soprattutto sui versanti tirrenici con diversi comuni alle prese con il mare in tempesta e le mareggiate che stanno creando diversi disagi. Nelle zone interessate si sono verificati anche smottamenti, interruzioni della corrente elettrica e problemi per la connessione internet. La pioggia abbondante ha causato allagamenti anche a Cosenza. In particolare, l’acqua piovana accumulatasi ha reso difficoltoso l’ingresso nello storico liceo classico Telesio, nella parte antica della città, dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco dopo che l’acqua ha trasformato in un torrente le rampe d’accesso. Vigili del fuoco che sono intervenuti anche in una scuola materna di via Negroni a seguito di alcune infiltrazioni d’acqua che si sono verificate dal tetto del plesso. Il fango ha invaso alcune strade della provincia. I pompieri sono intervenuti anche per mettere in sicurezza alberi pericolanti.

Piogge intense e nubifragi in pianura, nevicate su Sila e Pollino dove sono già diversi i centimetri accumulati dalla scorsa notte. Le temperature sono scese di diversi gradi a causa dell’arrivo di un fronte di aria artico marittima che sta rinvigorendo il vortice di bassa pressione già presente nel Mediterraneo. Nevicate che continueranno a interessare le zone montuose del cosentino a quote sempre più basse (in serata possibili fiocchi bianchi ai intorni ai 700 metri). Il maltempo concederà una breve tregua solo a partire da domani.