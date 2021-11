Al santuario di Paola il suggestivo concerto per cori “Jubilate Deo”

PAOLA (CS) – Una manifestazione ricca di voci e coristi, tutti insieme per la prima volta per esprimere, attraverso il canto, l’amore verso Dio. “Il canto è importante, esprime la preghiera e la lode” – ha detto all’AGI Mons. Marco Frisina, che ieri sera ha diretto nel Santuario di San Francesco a Paola, il concerto per cori “Jubilate Deo”, promosso Federcori e dall’Associazione Chorus Inside Calabria. Erano oltre 80 i cori calabresi invitati ma alcuni non hanno preso parte al concerto causa maltempo o forse anche per il timore del Covid. Un’iniziativa quella ospitata nella chiesa del Santuario, aperta anche al pubblico.

“Noi italiani eravamo, e lo siamo ancora, famosi per il canto nel mondo, – ha detto ancora mons. Frisina – ed è importante cantare ed esprimere un sentimento del cuore, la melodia italiana fa questo. Per me non è la prima volta, ma è sempre una cosa bella e importante – ha aggiunto Frisina – e il 26 febbraio ne faremo un altro di questi concerti, sempre qui, con altri cori e verrà anche il coro della Diocesi di Roma”.

Soddisfatto anche il prof. Natale Femia, che guida la Chorus Inside Calabria. “I giovani all’inizio sono scettici – ha detto Femia – ma poi, appena arrivano al coro e capiscono la bellezza della polifonia e del cantare assieme, a quel punto non mollano più, è una cosa che ti prende nell’anima”.

Il concerto è servito anche a celebrare il primo centenario dell’elevazione a Basilica minore della chiesa-convento di Paola, da parte di Papa Benedetto XV. “Tanti gruppi di fedeli sono arrivati qui per ottenere l’indulgenza plenaria proprio in questa occasione – ha sottolineato il rettore del Santuario, Padre Francesco Trebisonda – io vorrei lanciare questo messaggio: ritorniamo attraverso la musica alla bellezza, la musica è un’ottima scala per raggiungere Dio, una bellezza che non crea dipendenza, perché i giovani spesso oggi confondono la bellezza con il piacere, e questa musica, bella e alta, ci porta alla bellezza, quella vera e autentica”.