Maltempo si abbatte sul Tirreno cosentino, allagamenti e danni

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – E’ stato riaperto, ma a senso unico alternato, il tratto della strada statale 107 ‘Silana-Crotonese’ tra gli svincoli di San Giovanni in Fiore (km 90,000) e lo svincolo di Castelsilano (km 95,000) che era stato chiuso a causa di una frana al km 92,000, nel comune di San Giovanni in Fiore. Sul posto è impegnato il personale Anas e le Forze dell’Ordine per gestione della viabilità e per ripristinare appena possibile la transitabilità in sicurezza. Ieri il sindaco della cittadina silana aveva annunciato l’imminente apertura del tratto che era chiuso a seguito di una frana dallo scorso 25 ottobre.