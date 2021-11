Caloveto: nuovo Vax Day, anche per la terza dose agli over40

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Non accettava la fine di una relazione al punto da molestarla attraverso asfissianti pedinamenti, controllandola continuamente. Il commissariato di Corigliano-Rossano ha dato esecuzione all’Ordine di applicazione di misura cautelare consistente nel divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Castrovillari, Biagio Politano, su richiesta del Veronica Rizzaro, Sostituto Procuratore della Repubblica di Castrovillari, nei confronti di P.V di anni 58 residente in Corigliano Rossano.

Le indagini scattate da una denuncia della vittima

Le indagini sono scattate in seguito ad una denuncia-querela per atti persecutori presentata nei confronti del suo ex compagno dalla vittima, agli inizi di novembre, agli Uffici del Commissariato di P.S. di Corigliano Rossano. L’uomo, incapace di accettare la fine di una relazione durata circa dieci anni, molestava continuamente l’ex compagna al punto da impedirle a volte di intrattenere serenamente le relazioni sociali, denigrandola con chiunque e soprattutto con i soggetti con i quali reputava che la donna avesse intrapreso un rapporto sentimentale.

L’attività dello stalker è continuata con incessanti pedinamenti nei pressi dell’abitazione e nei luoghi frequentati dalla donna, anche durante i turni di servizio, tempestandola con chiamate e messaggi telefonici dal carattere offensivo, provocando di conseguenza gravi stati di ansia e di paura tale da ingenerare un fondato timore per la sua incolumità tanto da costringerla a cambiare le sue abitudini di vita.

La polizia giudiziaria, di concerto con gli Uffici della Procura di Castrovillari sotto le direttive del Procuratore Capo D’Alessio Alessandro, ha consentito così l’emissione del decreto da parte del Tribunale di Castrovillari, dimostrando un’attenzione particolare ai reati di violenza di genere in questo periodo particolare in cui si registrano tantissimi episodi che purtroppo, spesso, sfociano in tragedie.