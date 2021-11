Incendiavano auto e rubavano in case e aziende, sgominata banda nel cosentino

PAOLA – L’ex sindaco di Cleto, Giuseppe Longo è tra le persone sottoposte ad indagine nell’ambito di un’inchiesta coordinata dalla procura di Paola (Cosenza). Insieme a Longo sono indagate altre nove persone, accusate a vario titolo di corruzione e turbativa d’asta. Stamane gli investigatori, su mandato del procuratore capo Pierpaolo Bruni e dei pm, Maria Francesca Cerchiara e Teresa Valeria Grieco, hanno disposto una serie di perquisizioni e sequestro di documenti e supporti informatici negli uffici comunali e nelle abitazioni.

I progetti finiti nel mirino della Procura

Tra i progetti finiti nel mirino della procura di Paola c’è un finanziamento relativo alle opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio per un milione di euro; l’intervento di consolidamento e messa in sicurezza della scarpata a ridosso della strada comunale “Cleto-Albergata-Maria di Savuto” per 550mila euro; il consolidamento e messa in sicurezza della scarpata a ridosso della strada comunale “Serra Cavallo-Campo sportivo e Cava Cecilia” per 450mila euro; spese di progettazione per gli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico per un ammontare totale di 387mila euro.