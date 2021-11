Terremoto a Bianchi, dai sopralluogi della ProCiv nessun danno alle strutture

BIANCHI (CS) – Il sindaco ha voluto ringraziare il direttore della Protezione civile regionale, Fortunato Varone, e i tecnici “per la vicinanza umana e il supporto tecnico” fornito subito dopo la scossa di terremoto del 19 novembre scorso con epicentro nel Comune di Bianchi di magnitudo 3.7 avvertito ad una profondità di 19 Km alle ore 19.54 che ha creato panico nella popolazione. Il sindaco Pasquale Taverna e il responsabile dell’Ufficio tecnico sono stati contattati dalla sala operativa della ProCiv per assicurarsi della situazione e predisporre assistenza tecnica, lo stesso ha fatto il dott. Varone che ha parlato al telefono col sindaco.

Anche la Prefettura di Cosenza nella persona del vicario dott.ssa Regina Antonella Bardari, il maresciallo dei Carabinieri Francesco dell’Oglio e la Polizia Municipale si sono messi a disposizione per assicurare il loro sostegno. Il sindaco di Taverna, nell’immediato della scossa ha avviato personalmente una ricognizione notturna su alcuni edifici strategici per assicurare le autorità che al momento era tutto sotto controllo e che non vi erano stati danni a persone e cose, ma solo paura che aveva indotto la gente a riversarsi in strada. Il giorno seguente il dott. Varone, ha inviato nel Comune di Bianchi una squadra di tecnici con a capo il dott. Gaetano Rizzuto, che insieme al sindaco, tecnico comunale ha provveduto ad una ricognizione su alcuni edifici pubblici (scuola, Municipio, teatro comunale, Museo delle Pergamene, Oratorio e luoghi di culto), non riscontrando per fortuna particolari danni alle strutture.

“Bianchi – ha spiegato il sindaco – è fornito di Piano di Protezione Civile ed ha già stampato 1000 locandine da distribuire come guida ad ogni famiglia in caso di terremoto o altro evento eccezionale. “La prontezza e l’impegno della Protezione Civile Regionale- asserisce il sindaco- che ringrazio ancora una volta, ha dimostrato come fin dai primi contatti attraverso i suoi uomini con spirito di sacrificio e dedizione opera in sintonia per raggiungere gli scopi che ci si prefigge come quello di aiutare la gente colpita dalle calamità”.