San Giovanni in Fiore: in salvo cercatore di funghi ferito

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. E’ il reato per cui è stato arrestato il 25enne E.C., insospettabile bracciante agricolo, residente nell’area urbana di Rossano. Il personale della Squadra di P.G. del Commissariato di P.S. di Corigliano – Rossano, nel pomeriggio di ieri, lo ha intercettato durante una consegna di droga mentre sfrecciava a bordo di una fiammante BMW in una via centrale dell’area Rossanese.

In effetti, all’atto del controllo il giovane si è mostrato nervoso al punto da insospettire gli operatori e indurli ad effettuare un controllo minuzioso sull’autovettura dove, a seguito di perquisizione, è stata rinvenuta all’interno di un involucro in cellophane 111 gr. di sostanza stupefacente del tipo Marijuana, un coltello a serramanico ed altresì 3 involucri con la medesima sostanza pronti per essere ceduti/consegnati.

Il controllo è stato esteso successivamente all’abitazione di E.C. dove è stata scoperta altra marijuana per un peso complessivo di grammi 15,20, due bilancini di precisione perfettamente funzionanti e materiale per il confezionamento.

Sempre all’interno dell’abitazione, in una stanza chiusa a chiave all’ultimo piano dell’abitazione è stata scoperta anche della cocaina suddivisa in due involucri per un peso complessivo di grammi 5,50, una cassaforte del tipo amovibile con all’interno euro 250 suddivisi in cinque banconote da cinquanta ed una serra indoor perfettamente funzionante completa di sistemi di ventilazione e irrigazione monitorata da un sistema di controllo dell’umidità di ultima generazione.

Il giovane stato arrestato in flagranza per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione del P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari, sottoposto in regime degli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G. procedente in attesa del rito per direttissima.