Scuola a Frasso, pedoni a rischio: “urge segnaletica stradale e messa in sicurezza”

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – “La carenza di un’adeguata segnaletica stradale e l’insufficiente presenza di vigili urbani all’uscita da scuola, rappresentano un serio rischio per l’incolumità della popolosa comunità scolastica del Frasso”.

È questa la denuncia dei soci del Comitato Frasso–Amarelli facendosi portavoce della preoccupazione diffusa nei genitori e nei residenti della zona, sollecitando l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Flavio Stasi a prendere celeri provvedimenti per scongiurare pericoli e disagi in prossimità di questo plesso così come in tutti gli altri distribuiti sul territorio comunale. “Macchine che sfrecciano ad alta velocità. Viabilità compromessa da quelle che sono vere e proprie voragini nel manto stradale e che costringono a slalom improbabili automobilisti e ciclomotori. Erba alta ai bordi delle strade e rifiuti di ogni genere. Non si può dire – affermano i cittadini – che questa contrada eccelli per pulizia e decoro, anzi.

Se l’esecutivo Stasi come in più occasioni ha ribadito attraverso i suoi amministratori, è così attento alle zone periferiche della Città, deve essersi evidentemente dimenticato – si legge in una nota del comitato Frasso – di questa contrada che oggi vive nel totale abbandono. Ad oggi – proseguono – nessuna notizia si ha del campetto di calcio che continua ad essere destinatario dell’azione distruttiva dei vandali. Vi è silenzio anche sulla richiesta di impianto di un sistema di videosorveglianza per dissuadere dall’abbandono di rifiuti. E nessuna reazione è stata registrata rispetto alla proposta di un’associazione di volontari avanzata qualche mese fa – conclude la nota – di intervenire a titolo gratuito sulla manutenzione del verde pubblico”.