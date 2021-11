Bisignano: la droga nascosta nel cesto dei panni sporchi, un arresto

CAROLEI (CS) – “E’ ormai un anno che la strada statale 278, unica via di collegamento della città di Cosenza (ospedale, Questura, Vigili del fuoco ecc) con i comuni di Carolei, Domanico e Lago ed unica alternativa ad una eventuale chiusura dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, è interrotta dal km 3+350 al km 3+450 a causa del cedimento di un muro“. A ricordarlo è il sindaco Iannuzzi che spiega “la proprietà, tra Anas e privati, non è possibile accertare poiché non è rinvenibile alcun progetto depositato (assurdo e paradossale che non vi sia traccia, negli archivi di Anas e della Provincia neanche del progetto di costruzione della ss 278). Ma la cosa più assurda è che l’Anas, pur essendo proprietaria e gestore della strada, si rifiuta di intervenire per mettere in sicurezza la stessa. Anzi, pretende che un Ente in dissesto, qual è il Comune di Carolei, impegni una somma che ammonta ad oltre 200mila euro per la messa in sicurezza di una strada di cui non è neanche proprietaria, facendo leva sulla necessità, in capo al sindaco, di garantire la pubblica incolumità”.

“Dopo l’ennesima riunione di ieri sera in Prefettura il mio pessimismo, su un’eventuale risoluzione immediata del problema, è di colpo aumentato; sono rimasto estremamente colpito dal completo disinteresse dell’Anas riguardo alla necessità di garantire, con ogni mezzo ed in tempi rapidi, la pubblica incolumità”.

“La strada, considerate le copiose piogge invernali, potrebbe diventare sempre più pericolosa tanto da costringere il sottoscritto ad emettere un’ordinanza che ne vieti il transito. L’attuale impianto semaforico, che regola il traffico nel doppio senso di marcia alternato, non è vigilato anzi, per molti automobilisti, è come se non ci fosse e vista questa assenza i trasgressori spesso non vengono puniti proprio. E non potrebbe essere diversamente, considerato che non dispongo di mezzi e uomini sufficienti per poter controllare il traffico 24 ore su 24″.

“La strada – prosegue Iannuzzi – se lasciata in queste condizioni, continuerà ad essere sempre più pericolosa per l’incolumità pubblica sia a causa del mancato controllo che regola il traffico nel doppio senso di marcia alternato, sia a causa di eventi atmosferici che potrebbero provocare nuovi smottamenti e nuove frane. Non posso permettere un rischio cosi elevato”.

Per questi motivi il sindaco di Carolei chiede un immediato intervento al fine di scongiurare la chiusura della SS 278 in entrambe le direzioni di marcia con disagi notevoli per gli abitanti di Carolei, Domanico e Lago che sarebbero di fatto isolati. “Ci sarebbero conseguenze gravissime in caso di eventuali emergenze, che metterebbero a rischio intere popolazioni in quanto non raggiungibili, in tempi brevi, da mezzi di soccorso”.