Riforma della giustizia civile, a Corigliano Rossano due giornate di studio

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Velocizzare del 40%, entro cinque anni, il tempo in cui si devono concludere le cause, garantendo maggiore efficienza e salvaguardando, al contempo, il diritto di difesa. Diritto di famiglia, prevedere un unico procedimento per tutti i casi e valorizzare la giustizia di prossimità. Intoeno a questi due argomenti si svilupperà il convegno di studi sulla riforma della giustizia civile che prende spunto dal testo predisposto dall’apposita Commissione incaricata e presieduta dal professore Francesco Paolo Luiso che venerdì 12 e sabato 13 novembre prossimi sarà a Corigliano Rossano insieme a relatori di rilievo nazionale ed europeo. È quanto fa sapere Luca Candiano, presidente Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) di Rossano tra i partner della importante due giorni promossa dall’Ordine degli Avvocati di Castrovillari, sottolineando che l’evento si inserisce nel solco di una tradizione giuridica secolare della Città, viva, riconosciuta e meritevole di maggiore attenzione a livello centrale.

“La nuova stagione di riforme sulla giustizia civile: quali prospettive?”

Sarà il tema dell’evento di formazione che si terrà domani, venerdì 12 (dalle ore 15) e sabato 13 (dalle ore 9), ospitato nella sala consiliare di Piazza Santi Anargiri, nel centro storico di Rossano. Coordinati dal Presidente dell’ordine degli avvocati Roberto Laghi, alle ore 15,30, dopo gli indirizzi di saluto e l’introduzione ai lavori del convegno a cura del Presidente Candiano, alle ore 16 il Presidente della Commissione Riforma Francesco Paolo Luiso relazionerà su “La riforma del processo civile”.

Seguiranno alle ore 16,30, gli interventi di Giulio Nardo, docente associato di Procedura Civile all’Unical su “Le prospettive processuali nella riforma”; alle ore 17, di Mauro Bove, ordinario di Procedura Civile all’Università di Perugia, su “gli accordi a distanza nella mediazione e conciliazione”; alle pre 17,30 di Angelo Santi, avvocato e mediatore, già presidente nazionale dell’Unam su “Le prospettive future sugli strumenti alternativi”.La prima sezione si concluderà con il dibattito che sarà avviato alle ore 18,30.

“Il tribunale della famiglia – luci e ombre”

È il tema della tavola rotonda al centro della seconda sessione in programma per le ore 9 di sabato 13 novembre. – Coordinati da Odette Carignola, Presiedente della sezione di Rossano – Castrovillari dell’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia (ONDIF) ne discuteranno insieme a Luiso, la presidente nazionale CamMino Maria Giovanna Ruo, il presidente del Tribunale per i Minorenni di Bari Riccardo Greco, il presidente del tribunale di Castrovillari Massimo Lento, la presidente del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro Teresa Chiodo ed il Sostituto Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro Michele Sessa. Le conclusioni sono affidate alla senatrice Fiammetta Modena, componente della 2a Commissione Giustizia del Senato. Il corso è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Castrovillari con l’attribuzione di crediti formativi, esclusivamente per i partecipanti in presenza.