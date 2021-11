Prevenzione oncologica 365 giorni l’anno: screening ed eventi

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Due giornate, quella di oggi e di domani, piene di iniziative enogastronomiche e di richiamo, compreso l’intrattenimento per i più piccoli tra i magazzini dell’Abbazia florense e l’area circostante. La sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, precisa che dal pomeriggio di oggi, si parte «con assaggi di prodotti del territorio, cui seguirà l’inaugurazione del XV Salone nazionale del Vino novello, presieduta dal giornalista enogastronomico Tommaso Caporale, e l’apertura della X Festa di San Martino, a cura della Pro Loco cittadina.

Seguiranno laboratori sensoriali su olio e vino, spettacoli di giocoleria con il fuoco, lo show cooking della sezione Cosenza-Sila dell’Amira, l’Associazione Maîtres Italiani Ristoranti e Alberghi, e musica itinerante per le viuzze suggestive del cuore storico della città».

«Domenica, invece, si terranno due particolari concorsi – prosegue la sindaca – con giuria di rinomati esperti: uno per il miglior vino novello nazionale, anche perché il Comune di San Giovanni in Fiore fa parte dell’associazione italiana Città del Vino e il 14 novembre ricorre la Giornata del Wine tourism; l’altro per il miglior vino locale, dedicato ai produttori artigianali del territorio. Non mancheranno momenti di gioco per i piccoli e degustazioni ed esposizioni di prodotti nostrani, nei pressi dell’Abbazia florense, che con la sua imponente architettura esprime in pieno il fascino dell’opera spirituale ed intellettuale dell’abate Gioacchino». «San Giovanni in Fiore – conclude – si sta già preparando ad accogliere, con la sua antica tradizione di ospitalità e il proprio patrimonio di saperi e sapori, i visitatori e turisti che parteciperanno a questo evento, imperdibile».