Lavori in un terreno, clinica resta senza corrente. La denuncia a Marano

COSENZA – Circa un milione e mezzo di euro per sostenere il volontariato cosentino. È la somma che arriverà nella provincia di Cosenza grazie al bando volontariato della Fondazione “Con il Sud”. Delle 152 organizzazioni che sono state sostenute nel Sud Italia, 76 sono calabresi e ben 67 sono della provincia di Cosenza. La Fondazione riconosce così, il valore dell’esperienza delle associazioni di volontariato sul territorio. La selezione delle realtà sociali finanziate, infatti, è avvenuta non attraverso i programmi di volontariato proposti, ma sulla base del radicamento e della solidità dimostrate nelle comunità in cui le stesse operano, mediante il sostegno delle loro attività ordinarie.

Grazie al lavoro del volontariato cosentino in alcuni ambiti come la disabilità, il contrasto alla povertà, la protezione civile, il supporto alle donne in difficoltà, le organizzazioni di Cosenza e provincia hanno saputo arginare le difficoltà nate a seguito dell’emergenza Covid e il loro impegno si è dimostrato fondamentale per affrontare i gravi problemi generati dalla pandemia, soprattutto in campo socio-sanitario.

Il CSV Cosenza ha accompagnato l’adesione al bando delle associazioni con attività informative e di supporto pratico, con consulenze e tutoraggio nella compilazione dei dati in piattaforma. A breve sarà promosso un incontro con le organizzazioni sostenute per orientarle sull’avvio del finanziamento, ma anche per uno scambio di esperienze e buone prassi. “È un ottimo risultato – ha commentato Gianni Romeo, presidente del CSV Cosenza – che premia e incoraggia il lavoro quotidiano del volontariato cosentino. Dai grandi ai piccoli comuni, le associazioni si confermano punto di riferimento credibile per i cittadini. Il riconoscimento della Fondazione “Con il Sud” è la dimostrazione che nella nostra provincia il volontariato riveste un ruolo centrale per il benessere e lo sviluppo delle comunità”.