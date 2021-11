Corigliano, quarantenne arrestato per spaccio di hashish e marijuana

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – La Polizia lo ha arrestato ieri, nell’area urbana di Corigliano. Si tratta di T.F., 24 anni, accusato di detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio. I poliziotti avevano notato un via vai di giovani, noti alle forze dell’ordine come assuntori di sostanze stupefacenti, nei pressi dell’abitazione del 24enne. Proprio il loro atteggiamento ha consentito di individuare un’abitazione che aveva fittato come “base operativa”.

Scattata la perquisizione, sono stati trovati 59 involucri di cellophane termosaldati contenenti cocaina del peso complessivo di 20 grammi per un valore di circa 2mila euro, nonché materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. Il giovane è stato sottoposto in regime degli arresti domiciliari.