Mendicino, Serre Cosentine unite sognando la futura Città unica di Pandosia

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – L’appuntamento è previsto per domani, in occasione della XVIII Giornata nazionale del trekking urbano, la camminata al tramonto fino al monte Cozzolillo, organizzata dal comune di San Giovanni in Fiore. “Non è un appuntamento dei poeti estinti del film l’attimo fuggente né l’adunata degli ammiratori di Hölderlin. Si tratta della prosecuzione dell’iniziativa ” i 5 Sensi di Fiore”, con cui promuoviamo la bellezza e ricchezza del nostro territorio, che ha colori, sapori, profumi, immagini, forme e suggestioni irriproducibili”. Lo afferma, in una nota, la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro.

“Nello specifico, – aggiunge la Succurro – le guide racconteranno la storia della città, segnata dalla figura del profeta Gioacchino da Fiore, attraverso i suoi personaggi illustri. Dalla vetta del Cozzolillo ammireremo la magica vallata di San Nicola e, oltre all’inconfondibile massiccio del Pollino, alcune tra le vette più imponenti della Sila: Montenero, Colli Perilli e monte Cocuzzo.” Il sentiero della camminata – prosegue la sindaca di San Giovanni in Fiore – attraversa un incantevole bosco di pini larici e offre la vista di alberi secolari, di punti panoramici da cui si scorgono il lago Cecita e, in lontananza, diverse montagne della Calabria incontaminata.”

“Durante l’escursione – dice la sindaca – è prevista una sosta per degustare dolci e liquori tipici. Il ritrovo per la partenza è fissato alle ore 15 presso La Locomotiva, area che richiama il memorabile trenino della Sila, già cantato da Paolo Rumiz sul quotidiano la Repubblica. Sono raccomandati – conclude la Succurro – scarpe da trekking o scarponcini da montagna, giacca antivento, pile, borraccia, torcia, mascherina e igienizzante. Le guide forniranno bastoncini da trekking e lampade frontali per chi ne sarà sprovvisto”.