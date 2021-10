Incidente sull’A2: donna ferita ed elitrasportata all’ospedale di Cosenza

COSENZA – Un incidente stradale autonomo, per cause ancora in corso di accertamento, è avvenuto sull’A2 autostrada del Mediterraneo all’altezza di Altomonte. Coinvolta nel sinistro una donna ferita ed elitrasportata in elisoccorso dal 118 all’ospedale di Cosenza. Da quanto si apprende non sarebbe in grave condizioni. Sul posto, oltre i sanitari anche l’Anas per la gestione della viabilità e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del tratto stradale. Disagi limitati alla circolazione.