“La mia vita?… una pennellata”, l’artista Anna Nigro espone a Castrovillari

CASTROVILLARI (CS) – Dal 7 al 22 novembre sarà possibile ammirare la mostra di Anna Nigro che racconta 40 anni di vita tra colori, tele e pennelli. L’artista castrovillarese che da diversi anni vive e lavora a Pistoia, ha mantenuto forte il legame con la sua città natale, dove fa spesso ritorno per trascorrervi periodi di riposo ma anche di ricerca per la composizione di nuove opere. Alle ore 16,30 di domenica 7 novembre 2021 si terrà l’inaugurazione dell’evento che coincide con i suoi 50 anni. Un compleanno speciale per Anna Nigro che, in quel giorno sarà attorniata dai suoi familiari, dagli amici di sempre e da quanti vorranno essere presenti all’evento. Era da anni che l’artista, voleva esporre una sua personale, proprio nella città natale, nel borgo antico dove è nata e cresciuta e dove ha trascorso la sua fanciullezza.

E così il presidente dell’associazione, Carlo Catucci con la preziosa collaborazione degli assessori castrovillaresi Ernesto Bello e Federica Tricarico, hanno esaudito il suo desiderio ringraziando Anna Nigro per le sue numerose opere che si trovano in edifici pubblici e storici, ne ricordiamo alcuni, il Palazzo Ducale di Modena, il Duomo di Pistoia, Palazzo Falcone e dei Principi Sanseverino di Bisignano, Istituto Italiano per la Cultura-Amsterdam, Loft68 Pistoia, e collezioni private in Italia e all’estero. Tanti i premi e i riconoscimenti attribuitele da importanti critici d’arte, il Semiologo e Critico d’Arte Jean Francois Bachis Pugliese le conferisce ad Acri “Alta Onorificienza Artistica”.

Un palmares di grandi riconoscimenti, gli ultimi in ordine di tempo il quarto Premio al prestigioso concorso d’arte “La Signora delle Stelle”, dedicato alla memoria della grande astrofisica Margherita Hack, evento organizzato nello storico spazio culturale Milano Art Gallery, curato e presentato da Salvo Nugnes, con il contributo di numerose personalità del mondo della cultura e dello spettacolo. Premio “Jacopo da Ponte” a Bassano del Grappa e “Menzione Speciale” Pro Biennale di Venezia, per il suo impegno artistico dimostrato con dedizione conferito all’artista dal fotografo internazionale Roberto Villa, curatrice d’arte Flavia Sagnelli e il grande critico d’arte, Vittorio Sgarbi che di lei dice: “Anna Nigro che avanza nella luce”.

Una luce diciamo noi che da anni la proietta verso concorsi e mostre lungo tutto lo stivale e anche oltre i confini nazionali: Firenze, Spoleto, Empoli, Prato, Amsterdam, Milano con riconoscimenti importanti: Premio alla carriera al Palazzo Borghese Firenze “Maestri d’Italia”, ArtNow, Premio “Canaletto” a Spoleto, Premio Arti Visive CulturaIdentità, Art Now a La Spezia solo per citarne alcuni. La Nigro, ricordiamo è Onorevole Senatore Accademico, dell’Accademia Internazionale Medicea di Firenze. Inserita nel Catalogo dell’Arte Moderna n.55, gli artisti italiani dal primo novecento ad oggi, annuario di riferimento per artisti, galleristi, collezionisti, Editore Giorgio Mondadori. Presente in collane editoriale, collana “Artisti in Toscana” e “Donne dell’Arte in Toscana” diretta da Fabrizio Borghini, realizzato da Toscana Cultura, edizioni Masso delle Fate; “Le scelte di Puntelli” da un’idea di Giammarco Puntelli curatore e direttore artistico nazionale e internazionale, Editoriale Giorgio Mondadori; “Terre di Luna” curatice e critico d’Arte dott.ssa Annalisa Sacchetti; Editoriale Giorgio Mondadori; “Il tocco dell’arte” Taggia, artisti per Sgarbi, curatrice, Doriana Dellavolta, sostenitore ufficiale Vittorio Sgarbi.

Attiva su tutto il territorio nazionale e internazionale con eventi e mostre personali, esegue su ordinazione opere per le chiese e cappelle private; rientra tra i maestri “ritrattisti” contemporanei. Si specializza, inoltre, nel decoro e nel restauro dei mobili, nella grafica declinata in ogni settore, riuscendo a conquistare anche settori diversi, realizzando loghi, copertine e illustrazioni per aziende e scrittori, ricordiamo i disegni su libro “U Pinzìeru” a cura di Leonardo R. Alario, Editore Congedo; illustrazioni e copertina del libro “Alle radici di Mister Smith” di Sabrina Ulivi e Giovanni Cozzolino, Libeccio Edizioni; copertina “L’intelligence del marciapiede” la sociocriminologia della strada, di Giovanni Sabatino, prefazione di Deborah Capasso de Angelis Rettore UNISED e Presidente ANCRIM, Primiceri Editore. Per l’anno Giacobeo realizza per Pistoia, la cartolina che ha accompagnato i festeggiamenti, e lo scorso anno anche il manifesto della 63 edizione del Carnevale di Castrovillari.

Ritornando all’evento di domani, la presentazione artistica è affidata a Mario Vicino Storico dell’Arte e Accademico. Interverranno Antonio Greco, studente UNICAL Lettere e beni culturali, il sindaco di Castrovillari, l’avv. Domenico Lo Polito, Ernesto Bello assessore Turismo-Spettacolo ed attuazione Castrovillari Città Festival e Federica Tricarico, assessore Bellezza Culturale ed Urbana. Da cornice, all’evento moderato dalla giornalista, Anna Rita Cardamone, gli intermezzi musicali del Maestro, Sasà Calabrese. L’intero evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma digitale www.italiacable.it