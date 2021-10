“Ripuliamo il mondo”, San Fili raccoglie centinaia di pneumatici in disuso

COSENZA – É domani la giornata peggiore dal punto di vista meteo per la Calabria dove la protezione civile ha diramato un messaggio di allerta sui canali social e sul proprio sito. Il ciclone mediterraneo si sta intensificando e richiama correnti intense di scirocco che risalgono dal Mar Libico verso lo Ionio. Tale flusso si presenta sotto forma di levante burrascoso sui tratti ionici di Sicilia e Calabria, provocando aria molto umida che alimenta i temporali.

L’ondata di maltempo si sta già abbattendo in queste ore con forti raffiche di vento che interessano il versante ionico della provincia di Cosenza in cui è previsto per l’intera giornata un livello di allerta arancione, rossa sulla la Calabria meridionale e gialla nelle altre zone.

Domani situazione in peggioramento

Domani la situazione è in peggioramento, con allerta rossa sulla Calabria meridionale e su quella ionica, arancione nei restanti settori. Nelle aree maggiormente a rischio le precipitazioni potranno essere diffuse e intense, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul territorio regionale, con fenomeni particolarmente insistenti sui settori ionici.

Il vortice tenderà a rimanere bloccato sullo Ionio, con gravi criticità di tipo idrogeologico che potrebbero portare ingenti allagamenti e locali alluvioni lampo. Il maltempo continuerà ad agire fino a martedì per spostare il proprio fulcro sempre più a ovest, quando la circolazione depressionaria verrà poi riassorbita da una saccatura atlantica

La Prociv “invito alla massima prudenza”

“La Sala Operativa Regionale è in costante contatto con le Prefetture e i comuni sul territorio e continuerà a monitorare l’evolversi della situazione”, scrive la Protezione Civile Calabria. “Si invitano i cittadini alla massima prudenza nelle prossime ore, evitare spostamenti se non necessari e comunque sempre con la massima prudenza evitando, soprattutto dutante gli eventi piovosi, i punti critici come sottopassi e attraversamenti di fiumi o torrenti”.