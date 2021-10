Tragedia a Paola, disposta l’autopsia sui 4 corpi. Analisi sul mosto d’uva

COSENZA – A partire dalle ore 15:00 QuiCosenza.it seguirà, come consuetudine, con aggiornamenti in tempo reale, tutti i risultati in Calabria delle Elezioni regionali grazie ad una comoda infografica in costante aggiornamento e con i risultati che arriveranno da tutte le sezioni. In questa pagina focus sui dati della circoscrizione Nord che include la sola provincia di Cosenza

Sono 4 i candidati alla carica di presidente della regione: Amalia Bruni appoggiata da 6 liste (Partito Socialista Italiano, Europa Verde, Tesoro Calabria, Amalia Bruni Presidente e Partito Animalista), Roberto Occhiuto appoggiato da 7 liste (Fratelli d’Italia, Lega, Noi con l’Italia, Udc, Coraggio Italia, Forza Italia per Occhiuto e Forza Azzurri). Candidato alle regionali c’è anche l’ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris appoggiato da 6 liste (DeMa, De Magistris Presidente, Uniti con de Magistris, Per la Calabria con de Magistris, Calabria Resistente e Solidale e Un’altra Calabria è possibile). Infine Mario Oliverio, ex presidente della Regione Calabria sostenuto dalla lista “Oliverio Presidente”.

CIRCOSCRIZIONE NORD Cosenza

Elettori aventi diritto: 718.820 – Votanti:

Schede nulle:

Schede bianche:

Schede contestate:

Sezioni Scrutinate: 1/877