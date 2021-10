Corigliano: evade i domiciliari, torna a casa ma non gli viene permesso di rientrare

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – E’ stato il proprietario dell’immobile che vive però a Chiaravalle (AN) ad allertare i carabinieri. L’uomo avrebbe segnalato movimenti sospetti e la presenza di una sorta di laboratorio della marijuana all’interno della sua casa a Corigliano, in via Varsavia. Quando i carabinieri si sono recati sul posto hanno accertato che effettivamente l’abitazione era stata trasformata in un laboratorio dove si faceva essiccare, si confezionava e si divideva in dosi la sostanza stupefacente.

In diversi locali vi erano dei fili in ferro tesi a cui erano appesi ramoscelli di canapa indica in fase di essicazione, mentre in altri la sostanza era raccolta dentro delle lenzuola, pronta per la divisione in dosi. In alcune stanze, vi erano poi, delle inflorescenze di marijuana chiuse in dei sacchi in plastica, pronte per essere smerciate ai pusher del luogo.

I militari hanno poi repertato alcune tracce biologiche lasciate dai possibili responsabili del laboratorio di marijuana dai mozziconi di sigaretta, ma anche bicchieri e bottiglie in plastica utilizzate recentemente. Tutta la droga è stata sottoposta a sequestro penale, in attesa degli esami tecnici e della successiva distruzione, nonché delle ulteriori indagini in corso per individuare i responsabili.