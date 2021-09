A Papasidero installato Atm Postmat, sindaco: “servizio utile per cittadini e turisti”

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – «Con l’assessore comunale al Commercio, Patrizia Carbone, il comandante e alcuni agenti della Polizia locale, abbiamo consegnato le licenze obbligatorie per l’occupazione dei posti nel mercato quindicinale che si svolge a San Giovanni in Fiore, nel quartiere Palla Palla».

A comunicarlo è il primo cittadino San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro che aggiunge: «Lo abbiamo fatto a seguito della procedura di regolarizzazione, che avevamo avviato nelle settimane scorse, delle attività di vendita nello stesso mercato, a seguito della quale sono stati anche definiti gli importi dovuti al municipio. È dunque finito un lungo periodo, durato per molti anni, di mancata regolamentazione. Così i venditori con la licenza avranno i loro diritti e il Comune di San Giovanni in Fiore potrà percepire senza problemi gli utili dovuti, in maniera lineare e a garanzia di tutti. Legalità, servizi, trasparenza e correttezza amministrativa – conclude la sindaca Succurro – sono la bussola per ogni ente pubblico».