Trasferita a Roma la bimba di Lappano caduta dal balcone

CASALI DEL MANCO (CS) – L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Casali del Manco, in collaborazione con l’Associazione Anche Noi Siamo Utili, ha avviato un progetto socio-educativo “Mettiamoci in Gioco: we include our skills” rivolto ai bambini e ai ragazzi con disabilità. L’obiettivo principale del progetto, dedicato – come già detto – ai bambini e ai ragazzi con bisogni speciali, è quello di provare a dare risposte su misura, nonché valorizzare le diversità in quanto sinonimo di ricchezza.

L’iniziativa – molto apprezzata poiché appunto risponde alle esigenze dei nuclei familiari in condizione di particolare fragilità – costituisce, dunque, un primo piccolo grande passo in avanti verso l’inclusione, ovvero è il segno tangibile di quanto questo Assessorato sia sensibile ai bisogni dei cittadini, con particolare riguardo ai più vulnerabili. È in fase di pubblicazione l’Avviso rivolto alle famiglie che intenderanno aderire all’iniziativa.