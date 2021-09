Lattarico, santino elettorale dal numero del centro vaccini. Blandi: “sconcertata”

LATTARICO (CS) – Da qualche giorno si è scatenata una bufera dopo che Saverio Greco, ex presidente del consiglio comunale di Cosenza e commercialista, ha ricevuto un volantino elettorale dal numero whatsapp corrispondente al centro vaccinale di Lattarico. Greco ha presentato un esposto e sul caso si è scomodato anche il senatore Nicola Morra, annunciando un’interrogazione parlamentare. Il sindaco di Lattarico, sentita dalla nostra redazione ci tiene a precisare: “non mi sento coinvolta in questa vicenda perchè non ho nulla a che fare con quanto accaduto e per questo mi dissocio da ciò che è successo. Il centro vaccinale è una struttura che il Comune ha allestito ma non è di gestione comunale”.

Antonella Blandi ha sottolineato di essere “sconcertata” di quanto accaduto, dichiarando che quel numero è gestito dai volontari del centro vaccinale e che lei non mette piede nel centro da diverse settimane: “sono sconcertata da questa polemica, perchè non ne so nulla. Da mesi non frequento il centro vaccinale proprio perchè mi sto occupando della mia candidatura che è stata ufficializzata a fine agosto. Io non ho assolutamente idea di chi abbia potuto mandare quel messaggio ma sono certa che si è trattato di un mero errore. Il numero, la scheda, è stata utilizzata per mandare messaggi e comunicazioni su vaccini e green pass ma è gestito da ragazzi, volontari, che lavorano instancabilmente da mesi e non hanno percepito un euro. Ci hanno dato solo una mano”.

Antonella Blandi ribadisce “Non so chi sia stato e che messaggio è stato mandato ma credo anche che un errore, non si possa pensare di farlo arrivare in Parlamento. Non me ne sono interessata perchè sinceramente non è una cosa che mi appartiene, nè mi va di accusare qualcuno. Di certo io non faccio campagna elettorale in questo modo”.