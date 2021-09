Sulla Statale 18 troppi incidenti “aumentare controlli con autovelox”

BOCCHIGLIERO (CS) – Un nuovo focolaio da coronavirus si è sviluppato in una residenza per anziani in provincia di Cosenza. Si tratta di dodici ospiti e tre operatori risultati positivi al Covid-19 ai test antigenici a Bocchigliero. Al momento, nessuno all’interno della residenza ha sviluppato gravi sintomi della malattia e la maggior parte degli ospiti e del personale è stato sottoposto nei mesi scorsi al vaccino anti-covid. La situazione è monitorata dall’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza che ha inviato sul posto un pool di sanitari per accertarsi delle reali condizioni degli ospiti e avviare tutte le procedure previste per contenere la possibile diffusione del virus. Ma in totale a Bocchigliero sono 23 al momento le persone risultate positive, visto che sono risultati contagiati anche 5 familiari dei dipendenti e 3 casi singoli ma non legati al contagio nella struttura.

Il sindaco istituisce la zona rossa

Nel frattempo, il Sindaco Alfonso Benevento, per arginare l’eventuale propagarsi dei contagi nel suo comune, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente che introduce misure restrittive fino al 19 settembre con una vera e propria zona rossa. In particolare, è consentito spostarsi solo per comprovate esigenze di lavoro o di salute, introdotto l‘obbligo di utilizzare mascherine anche all’aperto, divieto di assembramenti di persone in luoghi pubblici, sospensione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico e sospensione delle attività di ristorazione (bar, pub e ristoranti, gelaterie e pasticcerie) così come quella dei mercati. Il divieto di accedere al parco giochi e alle villette comunali, niente visite dei parenti nelle RSA, mentre nel cimitero comunale l’accesso è consentito da lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 12.