Discariche in Sila, rifiuti e ingombranti sulle sponde del fiume Mucone

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Non solo plastica ma anche rifiuti ingombranti come frigoriferi e pneumatici in disuso. Ma anche paraurti e pezzi di autovetture. E’ quanto ci segnala un cittadino che nel fine settimana ha effettuato un’escursione constatando la presenza di rifiuti lungo il percorso e scoprendo la mole di rifiuti di ogni tipo abbandonati a pochi passi dalla Strada Provinciale 256 che da Moccone conduce alla località Fago del soldato e ai margini del fiume Mucone. La Sila, luogo di aria e acqua pura, di ambiente e natura pulita, ancora una volta deturpata dall’inciviltà.