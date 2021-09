Comunali, ricusate le liste di Cupelli a Lago e Donadio a San Nicola Arcella

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Prenderà il via mercoledì 8 settembre il processo di secondo grado, scaturito dall’operazione Fangorn, dinanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro per i dieci imputati già giudicati in primo grado nelle forme del rito abbreviato dal Gup presso il Tribunale di Castrovillari.

Si tratta dell’operazione portata a termine dai Carabinieri di Rossano nell’estate del 2019 contro una presunta organizzazione criminale dedita alla gestione delle attività di taglio abusivo di legname nelle aree montane di Rossano. Inchiesta che, coordinata dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, prendeva le mosse dal tentato omicidio di un allevatore rossanese già vittima di un tentativo di estorsione. Quindici i soggetti per i quali scattarono le misure cautelari e due i tronconi del procedimento: il rito ordinario in corso di celebrazione dinanzi al Tribunale di Castrovillari e il rito abbreviato conclusosi nell’ottobre 2020 con condanne a pene nettamente inferiori rispetto a quanto richiesto dalla Pubblica Accusa, l’esclusione di alcune aggravanti e l’assoluzione per alcuni capi di imputazione.

Si apre ora la fase del giudizio di secondo grado con la prima udienza fissata per mercoledì 8 settembre dinanzi ai giudici della Corte d’Appello di Catanzaro. I dieci imputati sono difesi dagli avv.ti Ettore Zagarese, Francesco Nicoletti, Nicoletta Bauleo, Maria Teresa Zagarese, Giusy Acri, Gianluigi Zicarelli, Maurizio Minnicelli, Giovanni Giannicco, Leonardo Trento.