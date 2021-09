Violento incidente sulla Statale 18 a Fuscaldo, due feriti

TERRAVECCHIA (CS) – I militari forestali di Rossano hanno notificato l’avviso di conclusione indagini preliminari su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica del Tribunale di Castrovillari Valentina Draetta nei confronti di cinque persone per occupazione abusiva di un vasto terreno e omissioni d’atti d’ufficio nel comune di Terravecchia.

Il provvedimento arriva dopo mirate indagini seguite ad un incendio avvenuto nell’estate 2020 in località “Littireno-Afra” del Comune di Terravecchia. In particolare i carabinieri hanno accertato l’illecita occupazione di una superficie boschiva di 58 ettari di proprietà del Comune di Terravecchia recintata abusivamente per lo stazionamento di animali bovini e contestuale pascolo. Ciò non è possibile in quanto sui terreni percorsi da incendio tale attività è vietata per diversi anni e gli incendi che hanno interessato tale zona risalgono allo scorso anno e al 2017, inoltre i comuni hanno l’obbligo di aggiornare il catasto degli incendi che vincola proprio le superfici interessate dalle fiamme.

Le indagini invece hanno evidenziato diverse omissioni da parte degli amministratori i quali, pur consapevoli dell’attività messa in atto da due proprietari di aziende zootecniche del luogo non hanno provveduto, nell’interesse del bene pubblico, a denunciare alle autorità competenti il pascolo abusivo evitando peraltro di far smantellare la recinzione realizzata senza autorizzazione. Per tali reati (pascolo abusivo e occupazione di terreno comunale) oltre ai due proprietari degli animali si è proceduto alla denuncia del primo cittadino, del comandante della Polizia Municipale e del tecnico responsabile del procedimento in seno al Comune di Terravecchia per omissioni d’atti d’ufficio.