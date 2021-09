Amministrative, gli aspiranti sindaci in provincia di Cosenza – CANDIDATI

AMANTEA (CS) – La tragedia nello specchio d’acqua antistante Coreca, ad Amantea, centro del tirreno cosentino. Secondo quanto emerso il ragazzo è annegato dopo essere rimasto in balia del mare mosso, che lo ha messo in difficoltà facendolo scomparire sotto le onde. Si tratta di Giuseppe Corrado Russo, 37 anni, originario di Grimaldi, che da qualche tempo si era trasferito al Nord.

Il giovane era in compagnia di alcuni amici in spiaggia quando è entrato in acqua. Forse per il panico e visto il mare mosso, non é riuscito a nuotare verso la riva. Sarebbero stati i suoi amici ad allertare il bagnino di un lido a poca distanza che dopo averlo riportato a riva avrebbe provato a rianimarlo per diversi minuti in attesa dell’arrivo dei sanitari. Sul posto è poi intervenuta la Guardia costiera e anche l’elisoccorso. La salma è a disposizione della Procura di Paola. Appassionato di calcio e grande tifoso, sul suo profilo Facebook sono numerosi i messaggi di dolore da parte degli amici e della comunità di Grimaldi.

L’amministrazione comunale ha espresso cordoglio per la tragedia che ha scosso la comunità Grimaldese. “Il nostro caro Pino – è scritto su un post della pagina del Comune di Grimaldi – non è più con noi. Sgomento e lacrime hanno pervaso i nostri volti per tutta la giornata e, ancora adesso, siamo increduli sull’accaduto. Avremo modo di ricordarti degnamente caro Pino. Ora possiamo solo vivere, in silenzio, questo dolore straziante”.