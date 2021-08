CERCHIARA (CS) – Valorizzare la tradizione artigiana della panificazione che a Cerchiara è un’arte antica, radicata nel passaggio generazionale ed ha reso famoso nel mondo il borgo arroccato attorno al Monte Sellaro, per il suo pane con la “gobba”. Ma anche creare sinergia con le altre eccellenze produttive che dal paese fino alla Piana di Cerchiara sono il segno di una consolidata e fruttifica produzione agroalimentare che fa dell’olio un altro caposaldo importante di realtà imprenditoriale sostenibile. Il tutto da vivere nel contesto affascinante del centro storico sul quale l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Antonio Carlomagno, punta come ulteriore elemento attrattore in chiave turistica.

Sono questi i contenuti dell’evento “Cerchiara Capitale del Pane e dell’Olio”, svoltosi sabato scorso e ideato da Lavinium srl in collaborazione con l’amministrazione del comune di Cerchiara, pensato per mettere in relazione i prodotti eccellenti del territorio con alcune cantine dell’areale produttivo calabrese proponendo a turisti, viaggiatori e cerchiaresi, un percorso enogastronomico da assaporare passeggiando per le strade del centro storico. Un menù diffuso che partendo dalle stradine attorno al Museo del Pane (che resterà aperto al pubblico con ingresso gratuito per i possessori di green pass) ha permesso di scoprire le bellezze architettoniche del centro storico (Piazzetta don Vincenzo Zito, Via Caputi, Via Montebello) degustando la declinazione del pane di Cerchiara in tre portate che esaltano il prodotto alimentare simbolo del borgo del Pollino in abbinamento alle cantine Acroneo, Rocca Brettia, Poderi Greco.

Primo step di una serie di eventi che si sono sviluppati lungo tutto l’anno, tenendo conto delle stagionalità delle eccellenze dell’antichissimo borgo. Un percorso di valorizzazione delle peculiarità materiali ed immateriali per lo sviluppo di un turismo sostenibile, e narrante. Iniziative diffuse nel tempo e negli spazi per donare nuova vita a questo splendido scorcio di Calabria.

«Se dici pane in Calabria pensi subito a Cerchiara, non solo per la sua forma particolare, ma anche per l’artigianalità che resiste nel tempo e che ci ha permesso di essere annoverati tra le patrie dell’arte bianca italiana – commenta il sindaco Antonio Carlomagno – Da questa identità, unita alle altre eccellenze alimentari di cui il nostro territorio vanta altre straordinarie storie imprenditoriali, vogliamo costruire un percorso di valorizzazione del territorio e della identità turistica del borgo che si candida a diventare un attrattore nel panorama regionale e del Pollino in particolare».

Il percorso gastronomico è partito da piazza padre Antonio Rugiano e guiderà i partecipanti in un itinerario di gusto che permetterà di incontrare e conoscere da vicino i panifici locali (Vito Elisa, Monti e Mauro) che portano avanti la tradizione della panificazione. Degustati i prodotti da forno e apprezzate la versatilità del pane nelle proposte gastronomiche pensate dallo chef Pietro Mastrota che ha ideato tre ricette che esaltano il prodotto principe di Cerchiara: il pane. «Con questo evento – sottolinea il vicesindaco ed assessore alle attività produttive, Giuseppe Ramundo – vogliamo consolidare la valorizzazione della nostra identità alimentare e delle attività produttive del territorio, ma anche promuovere la filiera che dai mulini, alla produzione dei grani e delle farine, dell’olio e dei salumi si è consolidata nel tempo grazie alla capacità di uomini e donne che oggi rappresentano il valore aggiunto sul quale puntare per guardare ad uno sviluppo sinergico e integrato della nostra comunità».

«L’obiettivo – ha aggiunto il consigliere con delega al turismo Bonifacio Grisolia – è quello di guardare al futuro di Cerchiara consolidando l’aspetto turistico legato alle produzioni di qualità. Siamo una città accogliente che può raccontarsi attraverso eventi che puntino sulle eccellenze alimentari, ma anche valorizzando le ricchezze culturali, tradizionali, spirituali, naturalistiche ed esperienziali che la rendono uno dei luoghi più ricchi ed affascinanti del Pollino e della Calabria». Una strada di consapevolezza che l’amministrazione comunale tutta intende perseguire con il contributo di quanti vorranno partecipare alla costruzione di una rete sinergia pubblico – privata che permetta a Cerchiara di guardare al futuro con maggiore slancio.