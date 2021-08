Agguato a Corigliano, si indaga: esclusa la pista della criminalità organizzata

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Un uomo, di cui al momento non si conosce l’identità, è stato ferito in mattinata in un agguato compiuto su via Nazionale a Corigliano Rossano. L’uomo, secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri che stanno conducendo le indagini, era in sella ad uno scooter quando, da un’auto in transito, sono stati sparati alcuni colpi di pistola. L’uomo, subito soccorso, è stato portato nell’ospedale di Rossano e poi trasferito in quello di Cosenza per essere sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione del proiettile. Secondo quanto si è appreso, l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.