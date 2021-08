Violenti Nubifragi a Falerna e Gizzeria, danni ingenti «commercianti pagano a loro spese»

COSENZA – Si svolgerà per il secondo anno consecutivo il ‘Memorial Alessandro Algieri’, il giovane ballerino che nella notte del 6 ottobre del 2019 ha perso la vita in un terribile incidente stradale a Rende, insieme ad altri tre coetanei, Mario Chiappetta, Federico Ernesto Lentini e Paolo Iantorno. L’appuntamento è per sabato 28 agosto alle 18 nella chiesa di Santa Maria a Donnici dove sarà celebrata una messa e a seguire un quadrangolare amichevole di calcio a 5, ai campetti “Five Arena” sul retro del dopolavoro ferroviario a Cosenza.

Di seguito il messaggio del fratello Natalino, pubblicato sui social. “Cari amici, a nome di tutta la mia famiglia ho il piacere di invitarvi al Memorial intitolato a mio fratello Alessandro Algieri. Anche quest’anno abbiamo scelto di ricordarlo insieme a quanti gli hanno voluto bene nel giorno in cui avrebbe compiuto gli anni, il 28 agosto. Alle ore 18 sarà celebrata la Santa Messa presso la Chiesa di Santa Maria sita in Donnici Inferiore (CS); seguirà alle ore 20 un quadrangolare amichevole di calcio a 5 presso i campetti “Five Arena” sul retro del dopolavoro ferroviario, di fianco al Comune di Cosenza e le partite saranno giocate dalle squadre formate dai compagni di classe, dagli amici del ballo, dagli zii e dai cugini. I giocatori e tutti gli amici e parenti che vorranno partecipare alla manifestazione dovranno essere muniti di green pass. Grazie anticipatamente per la collaborazione. #perAlessandro. Il fratello Natalino”