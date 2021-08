Agguato a Praia, Alto Tirreno in balia del crimine “basta con questo scempio”

PRAIA A MARE (CS) – “La misura è colma. Basta con lo scempio del comprensorio Altotirrenico, in balia di criminali che non hanno alcun contegno nel rendersi partecipi di vili e indegni atti intimidatori”. Non usa giri di parole il presidente della commissione regionale anti ‘Ndrangheta, Antonio De Caprio, alla luce di ciò che è avvenuto, la notte scorsa, a Praia a Mare dove, in pieno centro, dove sono stati sparati alcuni colpi di pistola contro un uomo. La vittima è stata ferita al bacino e ad una gamba. Ricoverato in ospedale, non è in pericolo di vita.

“In pericolo è l’integrità della nostra società – afferma il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale -. Ciò che è accaduto, non fa parte della nostra cultura dell’accoglienza e dell’educazione. La serenità della popolazione residente e dei numerosi turisti che affollano la nostra costa e vogliono vivere un periodo di vacanza in assoluto relax – continua De Caprio – non deve, e lo dico con forza, essere scosso da accadimenti del genere. Grazie al lavoro senza sosta dei carabinieri – conclude Antonio De Caprio – sono convinto che gli autori dell’aggressione verranno assicurati, al più presto, alla giustizia”.