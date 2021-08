Altomonte: grave incidente sulla A2, due feriti e traffico bloccato. Atterra l’elisoccorso

CORIGLIANO – ROSSANO (CS) – Momenti di fortissima tensione ieri pomeriggio sul lungomare di Schiavonea quando un gruppo di agenti della polizia locale, nei pressi dell’area dove si trovano alcune bancarelle e furgoncini, sono stati aggrediti mentre stavano effettuando alcuni controlli di routine, da alcune persone che successivamente sono state identificate e arrestate. L’aggressione sarebbe scaturita a seguito controlli sull’occupazione abusiva dei posti da parte di alcuni ambulanti. Solo l’intervento dei carabinieri ha riportato la calma. Le accuse ipotizzate per gli indagati sono oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I controlli di questi giorni rientrano tra le attività introdotte, da diverse settimane, da parte della Polizia Locale in materia di repressione del commercio abusivo ed occupazione abusiva di suolo pubblico e demaniale. Nei giorni scorsi è stata anche emanata una ordinanza sindacale che inibisce l’esercizio del commercio ambulante nelle vie principali delle località Schiavonea e Sant’Angelo. Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale esprimono sdegno per l’accaduto, stigmatizzando ogni forma di violenza fisica, esprimendo allo stesso tempo vicinanza e supporto al lavoro della Polizia Municipale, in prima linea nella difesa della legalità e del territorio e nella fondamentale opera di far rispettare le regole, compito non sempre di facile attuazione.

“Condanna all’abusivismo degli ambulanti e piena solidarietà all’agente Piraino”

“Ieri abbiamo assistito ad una barbarie che questa associazione non intende lasciar passare come evento bagatellare, è accaduto un fatto gravissimo in quanto un tutore della legge, l’agente della Polizia Locale Piraino, veniva aggredito nello svolgimento delle sue funzioni mentre cercava di liberare il lungomare di Schiavonea da quella muraglia di camion che occupano abusivamente degli spazi riservati ai parcheggi pubblici”. Lo scrive in una nota il “Movimento Corigliano-Rossano Pulita”. Mentre gli agenti applicavano le regole sono stati brutalmente aggrediti dalla furia di un balordo che causava rilevanti danni fisici all’agente Piraino. L’ambulante in questione, dopo aver ingiuriato, sputato ed aggredito l’ufficiale veniva ammanettato, tratto in arresto e portato via dai carabinieri giunti sul posto. Occorre precisare – scrive ancora il movimento – che il problema degli ambulanti abusivi esiste da decenni e il non aver affrontato fattivamente il problema ha causato queste odiose incrostazioni. Sappiamo come all’ombra delle illegalità proliferano solo ed esclusivamente altre illegalità, e ieri ne abbiamo avuto la prova tangibile, l’illegalità dell’occupazione abusiva del suolo pubblico ha generato l’ulteriore illegalità della violenza contro un uomo delle forze dell’ordine sul principio del “sono abusivo ma qui ci sono e ci resto tanto nessuno mi farà nulla”, ma la musica sta cambiando perché sono stati messi a bando degli spazi ad hoc per permettere agli ambulanti di venir fuori dalla condizione di illegalità dovuta all’occupazione abusiva del suolo pubblico ma, ad oggi, nessuno si è voluto spostare. Da qui il controllo della polizia locale, da qui l’episodio gravissimo di violenza. A scanso di equivoci – conclude la nota – noi siamo in favore dell’agente Piraino e di tutti coloro si prodigano e si prodigheranno in favore del ripristino della legalità, Corigliano – Rossano non sarà il ricettacolo della vendita ambulante abusiva e restiamo sempre a favore delle regole”.

Confcommercio “località Palmeto tra degrado e inciviltà”

Quella che doveva essere il fiore all’occhiello di Schiavonea, località Palmeto, si sta trasformando nell’emblema di una Città in degrado dove inciviltà e inosservanza delle regole la fanno da padrone. In queste ore infatti sta facendo il giro del web il video dell’aggressione da parte di alcuni venditori ambulanti ai danni dei vigili urbani, intenti a compiere il loro dovere di vigilanza. Cosa ancora più sconcertante è la mancanza di reazione da parte dei passanti, totalmente indifferenti a quanto stava accadendo”. Lo scrive in una nota Confcommercio Cosenza che nell’accogliere l’appello dei propri associati invita i cittadini a denunciare le irregolarità e lancia l’allarme chiedendo l’intervento immediato del Sindaco e del Prefetto della provincia di Cosenza affinché pongano in atto le azioni necessarie per ripristinare la normalità. “È impensabile che in una località turistica come Schiavonea si assista a scene di questo tipo. Che immagine diamo ai turisti? Esprimiamo piena solidarietà ai vigili urbani aggrediti mentre stavano svolgendo il loro dovere e chiediamo con forza l’intervento delle autorità preposte, in particolare del Sindaco affinché rispetti le promesse fatte in passato sulla risoluzione del problema. Qualora questo non accadesse ci troveremmo costretti a costituirci parte civile” ha fatto sapere l’associazione cosentina in una nota.