Trebisacce, revocati gli arresti domiciliari all’ex sindaco Mundo

CASSANO ALLO JONIO (CS) – “La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Infrastrutture, Domenica Catalfamo, ha approvato una delibera che prevede interventi, pari a un valore complessivo di 19 milioni di euro, che riguardano due porti di rilievo regionale, Bagnara Calabra e Canale degli Stombi“.

Oltre 9 milioni di euro per l’intervento di messa in sicurezza del porto di Bagnara Calabra, che consentirà di ripristinare i danni delle mareggiate degli ultimi anni e di evitare il rischio che eventi meteorologici avversi possano causare ulteriori danni alla struttura, fino a comprometterne la funzionalità. Spetterà adesso al Comune, che si è già prontamente attivato redigendo un progetto di fattibilità, proseguire le attività di progettazione e addivenire entro i primi mesi del 2023 alla consegna dei lavori, di durata prevista pari a un anno”.

“Con la stessa deliberazione la Giunta ha destinato per il Canale degli Stombi, arteria marina di collegamento da e per i laghi di Sibari, quasi 10 milioni di euro al fine di realizzare un intervento risolutivo per la problematica dell’insabbiamento dell’imboccatura, che costituisce un grave pregiudizio rispetto alla fruibilità dei laghi, limitando lo sviluppo di un’area dalle enormi potenzialità”.

“La Giunta regionale – afferma l’assessore Catalfamo – ha rispettato gli impegni assunti concretizzando gli indirizzi approvati con la deliberazione n. 191 del luglio 2020. Così, accanto al finanziamento di nuovi porti, è stata garantita la salvaguardia e la fruibilità di quelli esistenti. Complessivamente, nel 2021 sono stati destinati 45 milioni di euro ai porti di rilievo regionale”.

“Dalla Giunta – sottolinea l’assessore alla Pesca, Gianluca Gallo – arrivano risposte concrete per insediamenti portuali negli anni passati colpevolmente trascurati nelle scelte di programmazione. Ora, finalmente, si registra un’inversione di rotta che non potrà che favorire, attraverso la rinascita dei Laghi di Sibari e il rilancio del porto di Bagnara, lo sviluppo della diportistica e della pesca in Calabria”. “Questi nuovi interventi – commenta il presidente della Giunta, Nino Spirlì – garantiranno i fondi necessari per la definitiva ripartenza di due infrastrutture strategiche della nostra regione. Il porto di Bagnara e il Canale degli Stombi, dopo aver vissuto anni di colpevole disattenzione istituzionale, finalmente potranno risolvere i loro storici problemi strutturali ed esprimere appieno le proprie enormi potenzialità, soprattutto nei settori turistico e ittico”.

Papasso: “problema dell’insabbiamento sarà finalmente risolto”

“Si chiude così quel cerchio iniziato con un altro atto deliberativo pro-Canale degli Stombi fortemente voluto dalla compianta ex Governatrice della Calabria, onorevole Jole Santelli, e risalente al luglio dello scorso anno”. Così il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianni Papasso. Ringrazio anche il presidente Nino Spirlì che ne sta continuando l’opera instancabile”. “Oggi commentiamo – dice ancora il sindaco di Cassano – un grande risultato che ci dà tranquillità e che, con certezza, mi spinge a dire che, una volta realizzati i lavori, il problema dell’insabbiamento del porto-canale sarà finalmente e definitivamente risolto. Un progetto al quale ho lavorato con la mia amministrazione sin dal lontano 2017 quando predisponemmo tutti gli elaborati progettuali per partecipare al Bando regionale sui Porti che allora non venne finanziato ma che ora trova accoglimento con lo stanziamento dei circa 10 milioni di euro. Con questo intervento il complesso nautico sibarita si pone al centro delle rotte turistiche non solo della provincia di Cosenza e della regione Calabria, ma dell’intero Paese”.