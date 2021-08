Balneazione: Escherichia Coli sopra il limite, punto non conforme a Crosia

CROSIA (CS) – Il Servizio tematico Acque del Dipartimento provinciale di Cosenza ha informato il Comune di Crosia, la Regione Calabria ed il Ministero della Salute, che a seguito delle analisi eseguite sul campione di acqua di mare prelevato il 9 agosto scorso presso la stazione di campionamento denominata “Sbocco Fosso Decanato” è stato rilevato esito sfavorevole per i parametri microbiologici “Escherichia Coli” ed “Enterococchi Intestinali”, con valore superiore a quello imposto dalla normativa vigente.

Come prevede la normativa spetta al Comune, come d’altronde richiesto dall’Arpacal, comunicare all’Agenzia le misure di gestione intraprese, come l’individuazione delle cause di inquinamento, i programmi d’intervento, la rimozione delle cause, nonché le relative ordinanze sindacali di divieto alla balneazione per i tratti indicati.

Si precisa che la denominazione dei punti della campagna di balneazione, a volte individuati con nome di località o stabilimenti balneari/alberghieri, non è frutto di una scelta discrezionale Arpacal ma la codificazione dei punti per come stabiliti da Regione e Ministero della Salute.